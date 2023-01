Soirée ciné : Djamilia Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Soirée ciné : Djamilia Bibliothèque Saint-Eloi, 10 mars 2023, Paris. Le vendredi 10 mars 2023

de 18h30 à 20h00

. gratuit En présence d’interprètes LSF/FR. En écho à la journée de lutte pour les droits des femmes du 8 mars, la bibliothèque vous invite à sa prochaine soirée ciné, en partenariat avec Les Yeux Doc et la Bibliothèque Publique d’Information. Aminatou Echard, ethnomusicologue et documentariste, livre en 2018 Djamilia, un film d’une grande sensibilité témoignant de la condition féminine en Asie centrale, entièrement filmé à la Super 8. Elle s’inspire du court roman de l’auteur kirghiz Tchinguiz Aïtmatov, publié en 1958 et presque simultanément traduit en français, qui raconte l’initiation amoureuse de la jeune et belle Djamilia dans le milieu strictement patriarcal de la paysannerie. De maison en maison à travers Bichkek, capitale du Kirghizistan, Aminatou Echard recueille la parole poignante des femmes qu’elle rencontre, dans une société encore marquée par la tradition du mariage précoce – terrible coutume de l’enlèvement de la mariée – et par l’influence forte de la religion. Son travail est entièrement mis au service de la cause féministe, valorisant le courage, la ténacité des femmes et militant pour leur émancipation. Djamilia, film d’Aminatou Echard d’une durée de 84 minutes, en kirghiz, ouszbek, russe et anglais sous-titré français. En présence d’interprètes LSF/FR. vendredi 10 mars, 18h30 inscription recommandée, dès le 10 février ados/adultes Bon à savoir ! Si vous êtes inscrit.e dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, savez-vous que votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux Doc, le catalogue de documentaires de la Bibliothèque Publique d’Information (BPI) ? Voici le mode d’emploi ! En écho à la journée de lutte pour les droits des femmes… > Une carte blanche spéciale féminismes avec la Caverne des BD !> Un atelier de couture de serviettes lavables avec Soie Rouge et la Maison du Zéro Déchet ! > Une collecte de produits d’hygiène intime avec Règles Élémentaires durant tout le mois de mars ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Djamilia, Aminatou Echard, 2018 Djamilia, Aminatou Echard

