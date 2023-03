Soirée ciné débat, thème « Installation en maraichage » BP 224 Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Soirée ciné débat, thème « Installation en maraichage » BP 224, 7 mars 2023, Romans-sur-Isère . Soirée ciné débat, thème « Installation en maraichage » 1414, Chemin de Rosey Ouest BP 224 Lycée Horticole « Terre d’Horizon » Romans-sur-Isère Drôme BP 224 1414, Chemin de Rosey Ouest

2023-03-07 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-07 21:00:00 21:00:00

BP 224 1414, Chemin de Rosey Ouest

Romans-sur-Isère

Drôme Soirée ciné-débat autour du thème « Installation en maraichage » autour du film « L’horizon des possibles » de Gérard LeBlanc et Catherine Guéneau au Lycée Terre d’Horizon. cafermaraicherdesbtsph@terre-horizon.fr http://www.terre-horizon.fr/ BP 224 1414, Chemin de Rosey Ouest Romans-sur-Isère

