Soirée ciné-débât Salle Maigret, 25 mars 2022, Usson-du-Poitou.

Soirée ciné-débât

Salle Maigret, le vendredi 25 mars à 20:30

**Soirée ciné-débât** ——————— ### Projection du film : Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières À l’abri du regard des hommes, cette gravière tombée dans l’oubli s’est transformée en un refuge pour de nombreuses espèces dont certaines sont rares et menacées. Pendant toute une année, le film accompagne la vie de poissons et d’oiseaux. Des images à couper le souffle et des prises de vues subaquatiques comparables dans leur richesse et leur qualité à celles des zones aquatiques tropicales – et qui montrent au spectateur à quel point la richesse de la nature sous nos latitudes mérite d’être redécouverte et protégée. Un film de : Serge Dumont, Frank Nischk, Sarah Zierul, Thomas Weidenbach. Une coproduction : Seppia / Arte. 2012

Gratuit accès libre sans réservation

Le film « jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières » fera l’objet d’une discussion après sa projection

Salle Maigret place maigret 86350 usson du poitou Usson-du-Poitou Vienne



2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T21:00:00