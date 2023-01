SOIRÉE CINÉ-DÉBAT Resson Resson Resson Catégories d’Évènement: Meuse

Resson

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT Resson, 31 janvier 2023, Resson Resson. SOIRÉE CINÉ-DÉBAT 6 Rue de l’église Ecole des 3 cailloux Resson Meuse Ecole des 3 cailloux 6 Rue de l’église

2023-01-31 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-31 20:30:00 20:30:00

Ecole des 3 cailloux 6 Rue de l’église

Resson

Meuse Resson L’Ecole des Trois Cailloux organise une soirée ciné-débat sur l’utilisation du numérique, animée par Mr Willeme (coordinateur du dispositif Promeneurs du Net en Meuse), avec le soutien de la Ligue de l’Enseignement et de la Région Grand Est. Un débat d’actualité, qui promet d’être riche de questionnements, mais aussi de conseils et recommandations !

Entrée gratuite. Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=r7633CPdQXQ +33 6 02 31 38 19 M. WILLEME

Ecole des 3 cailloux 6 Rue de l’église Resson

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Resson Autres Lieu Resson Adresse Resson Meuse Ecole des 3 cailloux 6 Rue de l'église Ville Resson Resson lieuville Ecole des 3 cailloux 6 Rue de l'église Resson Departement Meuse

Resson Resson Resson Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/resson-resson/

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT Resson 2023-01-31 was last modified: by SOIRÉE CINÉ-DÉBAT Resson Resson 31 janvier 2023 6 Rue de l'Eglise Ecole des 3 Cailloux Resson Meuse Meuse Resson Resson Meuse

Resson Resson Meuse