Artigues-près-Bordeaux Cuvier de Feydeau Artigues-près-Bordeaux, Gironde SOIRÉE CINÉ-DÉBAT > QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ Cuvier de Feydeau Artigues-près-Bordeaux Catégories d’évènement: Artigues-près-Bordeaux

Gironde

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT > QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ Cuvier de Feydeau, 5 novembre 2021, Artigues-près-Bordeaux. SOIRÉE CINÉ-DÉBAT > QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ

Cuvier de Feydeau, le vendredi 5 novembre à 19:00

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ / CINÉ-DÉBAT ———————————– ### Dans le cadre de “La Quinzaine de l’égalité et de la diversité”, nous vous proposons de venir partager une soirée Ciné-Débat. **VENDREDI 5 NOVEMBRE À 19H**, une projection grand public et gratuite du film “Le Dictateur” de Charlie Chaplin aura lieu dans la salle de spectacle du Cuvier de Feydeau. Elle sera suivie d’un débat et d’une conférence abordant notamment les notions de satire, de dictature et de discrimination. **ÉVÉNEMENT GRATUIT SUR RÉSERVATION** au 05 56 32 27 06 ou sur : [https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/quinzaine-cine-debat](https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/quinzaine-cine-debat)

ÉVÉNEMENT GRATUIT SUR RÉSERVATION https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/quinzaine-cine-debat

Dans le cadre de “La Quinzaine de l’égalité et de la diversité”, nous vous proposons de venir partager une soirée Ciné-Débat. Cuvier de Feydeau Avenue de l’Île de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T19:00:00 2021-11-05T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Artigues-près-Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cuvier de Feydeau Adresse Avenue de l'Île de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Ville Artigues-près-Bordeaux lieuville Cuvier de Feydeau Artigues-près-Bordeaux