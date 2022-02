Soirée ciné-débat : Picture a scientist CERN, 10 février 2022, Meyrin.

PICTURE A SCIENTIST (film documentaire, 2020, VOSTFR) retrace les trajectoires de scientifiques qui écrivent un nouveau chapitre pour les femmes de science. La projection sera suivie d’une discussion avec des spécialistes des questions de genre et de diversité dans les sciences. Durée : 97 minutes | Réalisateurs : Ian Cheney and Sharon Shattuck Langue : anglais avec sous-titres français Discussion en anglais avec interprétation simultanée en français, diffusée en webcast live. Evénement gratuit – Plus d’informations et inscription obligatoire sur [[https://voisins.cern/fr/events](https://voisins.cern/fr/events)](https://voisins.cern/fr/events) Cette soirée est organisée à l’occasion de la [Journée internationale des femmes et des filles de science](https://www.un.org/fr/observances/women-and-girls-in-science-day/background) ; une opportunité de promouvoir l’accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science.

Gratuit – Inscription obligatoire

Soirée organisée au CERN le 10 février 2022 à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science

CERN Route de Meyrin 385, 1217 Meyrin Meyrin



2022-02-10T20:00:00 2022-02-10T22:15:00