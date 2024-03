Soirée ciné-débat « Main basse sur l’eau » Athénée municipal de Bordeaux Bordeaux, vendredi 22 mars 2024.

Soirée ciné-débat « Main basse sur l’eau » A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, la régie de L’Eau Bordeaux Métropole vous propose une soirée avec la projection du film documentaire « Main basse sur l’eau » suivie d’un débat. Vendredi 22 mars, 18h30 Athénée municipal de Bordeaux Entrée libre

Début : 2024-03-22T18:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Réchauffement climatique, pollution, pression démographique, extension des surfaces agricoles : partout dans le monde, la demande en eau explose et l’offre se raréfie. En 2050, une personne sur quatre vivra dans un pays affecté par des pénuries. Après l’or et le pétrole, l’or bleu, ressource la plus convoitée de la planète, attise les appétits des géants de la finance, qui parient sur sa valeur en hausse, source de profits mirobolants.

A la suite de ce documentaire de Jérôme Fritel, coproduit par Arte et Magneto, le journaliste Mathieu Brand animera un débat entre les intervenants et les échanges avec la salle sur les sujets de l’accès à l’eau, sa gestion et l’impact du dérèglement climatique sur la ressource.

Athénée municipal de Bordeaux place Saint Christoly, Bordeaux 33000

