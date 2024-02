SOIRÉE CINÉ-DÉBAT LES ÉCHAPPÉES Salle Althéa Couffé, samedi 9 mars 2024.

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT LES ÉCHAPPÉES Salle Althéa Couffé Loire-Atlantique

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, une soirée ciné-débat est organisée..

2024, à travers un voyage à vélo initiatique de 3000 km, les réalisatrices sont parties rencontrer plus de 200 femmes, anciennes cyclistes professionnelles, voyageuses trentenaires et septuagénaires, mécaniciennes et cadreuses, cyclistes urbaines et engagés, championne d’ultra-distance…

Table ronde avec Myriam Bigeard, conseillère départementale déléguée à l’égalité femmes hommes, lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:30:00

fin : 2024-03-09

Salle Althéa 1 Rue des Marronniers

Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire

