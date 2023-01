Soirée ciné-débat Léognan, 20 mars 2023, Léognan OT Montesquieu Léognan.

Soirée ciné-débat

2023-03-20 19:30:00 – 2023-03-20

Projection d’un documentaire réalisé par Emma Oudiou, ancienne athlète de haut-niveau, qui interviewe 5 athlètes qui témoignent de violences. Deux de ces athlètes seront présentes lors de la projection et du débat qui suivra.

La soirée sera animée par Maëlys Virmaux, agente de développement au CDOS 33 sur les thématiques violences sexuelles et radicalisation.

La majore Sonia Benbelaïd-Cazenave commandant la M2PF (Maison de la Prévention et Protection des Familles) unité spéciale de la Gendarmerie Nationale nous présentera le fonctionnement de son unité de Mérignac.

