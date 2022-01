Soirée ciné-débat Le Hom, 24 janvier 2022, Le Hom.

Soirée ciné-débat

2022-01-24 20:45:00

Le Hom Calvados

Le cinéma en partenariat avec l’association A.R.B.R.E.S. démarre sur les chapeaux de roues. En effet, toujours fidèles à notre envie de partager des thématiques citoyennes et de faire échanger nos spectateurs, nous proposons une soirée ciné-débat

Le film présente Bella et Vipulan qui ont 16 ans et font partie d’une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, sixième extinction de masse des espèces… d’ici cinquante ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Le film de Cyril Dion est nommé aux Césars cette année.

Après la projection du film, nous débattrons avec un des participants du film (il était déjà apparu dans le précédent film de Cyril Dion “Demain”), Charles Hervé-Gruyer. Cet homme, au parcours étonnant est propriétaire et formateur au sein de la Ferme du Bec Hellouin dans l’Eure. En 2003, avec sa compagne, Perrine, ils ont lancé leur exploitation afin de nourrir leurs enfants avec des produits sains. Ils ont progressivement évolué vers la permaculture et le bio. L’agriculture est une reconversion pour ces deux passionnés : en compagnie de scientifiques Charles a écumé pendant 22 ans les océans pour éduquer les enfants à la relation avec la nature et aux peuples autochtones.

bureau@cinethury.fr +33 2 31 79 09 86 http://www.cinethury.fr/

Thury-Harcourt Cinéma Le Normandy

