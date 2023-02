Soirée ciné-débat et crêpes Lalouvesc Lalouvesc Office de Tourisme Ardèche Grand Air Lalouvesc Catégories d’Évènement: Ardèche

Lalouvesc

Soirée ciné-débat et crêpes Lalouvesc, 2 février 2023, Lalouvesc Office de Tourisme Ardèche Grand Air Lalouvesc. Soirée ciné-débat et crêpes Maison Saint-Régis Rue St Régis Lalouvesc Ardèche Rue St Régis Maison Saint-Régis

2023-02-02 19:30:00 19:30:00 – 2023-02-10

Rue St Régis Maison Saint-Régis

Lalouvesc

Ardèche Lalouvesc Soirée ciné-débat et crêpes à la maison Saint-Régis.

Projection du documentaire “la lettre” du mouvement de Laudato si’, petit débat et dégustation de crêpes +33 4 75 67 82 00 http://www.saintregislalouvesc.org/ Rue St Régis Maison Saint-Régis Lalouvesc

dernière mise à jour : 2023-01-30 par Office de Tourisme Ardèche Grand Air

Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Lalouvesc Autres Lieu Lalouvesc Adresse Lalouvesc Ardèche Office de Tourisme Ardèche Grand Air Rue St Régis Maison Saint-Régis Ville Lalouvesc Office de Tourisme Ardèche Grand Air Lalouvesc lieuville Rue St Régis Maison Saint-Régis Lalouvesc Departement Ardèche

Lalouvesc Lalouvesc Office de Tourisme Ardèche Grand Air Lalouvesc Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalouvesc-office-de-tourisme-ardeche-grand-air-lalouvesc/

Soirée ciné-débat et crêpes Lalouvesc 2023-02-02 was last modified: by Soirée ciné-débat et crêpes Lalouvesc Lalouvesc 2 février 2023 Ardèche Lalouvesc Lalouvesc, Ardêche Maison Saint-Régis Rue St Régis Lalouvesc Ardèche Office de Tourisme Ardèche Grand Air

Lalouvesc Office de Tourisme Ardèche Grand Air Lalouvesc Ardèche