Soirée ciné-débat Écouen Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Soirée ciné-débat Écouen, 8 mars 2022, Écouen. Soirée ciné-débat Grange à Dîmes Cour arrière de la mairie Écouen

2022-03-08 – 2022-03-08 Grange à Dîmes Cour arrière de la mairie

Écouen Val-d’Oise Écouen Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, projection du film “La bonne épouse”,suivi d’un débat animé par l’association Nous Toutes 95. +33 1 39 33 09 00 Grange à Dîmes Cour arrière de la mairie Écouen

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Écouen Adresse Grange à Dîmes Cour arrière de la mairie Ville Écouen lieuville Grange à Dîmes Cour arrière de la mairie Écouen Departement Val-d'Oise

Écouen Écouen Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecouen/

Soirée ciné-débat Écouen 2022-03-08 was last modified: by Soirée ciné-débat Écouen Écouen 8 mars 2022 Écouen val d'oise

Écouen Val-d'Oise