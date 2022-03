Soirée ciné-débat “Animal” de Cyril Dion Cinéma Jean Marais, 18 mars 2022, Aucamville.

Soirée ciné-débat “Animal” de Cyril Dion

Cinéma Jean Marais, le vendredi 18 mars à 20:30

Nordenvie, en lien avec les commissions environnement et culture d’Aucamville, les cinés de Cocagne, le quai du savoir, Biocoop Aucamville, vous invite au ciné-débat du 18 mars, à 20h30, au cinéma Jean Marais à Aucamville. **”ANIMAL” : un film pour repenser nos liens au vivant** Le débat sera animé par L.A. Poissonnier, chercheuse. Embarqués par le réalisateur Cyril Dion dans un grand voyage au cœur de la sixième grande extinction de masse, deux ados réalisent un véritable parcours initiatique qui leur permet de démonter une à une leurs propres idées reçues. Comment arrêter de tout détruire et, en particulier, les espèces animales ? Comment habiter cette planète différemment ? Dans Animal, on suit le point de vue de Vipulan Puvaneswaran et Bella Lack, deux adolescents de 16 ans. A travers leurs yeux on découvre ce règne animal, grandement menacé, où plus de 50 % des espèces ont déjà disparu en seulement 50 ans. Au fil de leurs rencontres autour du monde ils rapportent une moisson de solutions pour lutter contre les pollutions, la surexploitation et la destruction des habitats naturels. Pour Cyril Dion, le désintérêt pour la biodiversité vient de l’éloignement voire de la déconnexion avec la nature. Or nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. La question que pose le film en toile de fond est celle de la place de l’humain, qui doit comprendre comment habiter cette planète sans en perturber les équilibres, en cohabitant respectueusement avec les autres formes de vie.

Organisé par Nordenvie

Cinéma Jean Marais 8 rue des écoles 31140 Aucamville Aucamville Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T23:30:00