Soirée ciné débat Airvault, mardi 19 mars 2024.

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet organise conjointement avec les RPE de Thouars et de Saint-Varent une soirée ciné-débat le mardi 19 mars à 20 h à la salle des fêtes de Soulièvres. Au programme projection du film « Ces pleurs qui nous lient » de Anne Jochum, puis échange animé par Sophie Boudaud, psychologue et thérapeute familiale systémique. Ouvert à tous. Entrée libre et gratuite. Inscription conseillée auprès de votre Relais Petite Enfance. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ram.avt@csc79.org

