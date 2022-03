Soirée ciné-débat “2040” de Damon Gameau Cinéma Le Castélia Castelginest Catégories d’évènement: Castelginest

Haute-Garonne

Soirée ciné-débat "2040" de Damon Gameau

Cinéma Le Castélia, le vendredi 8 avril à 20:30

Après le succès de SUGARLAND, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de nos enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous adoptions simplement des solutions intelligentes déjà disponibles pour le traitement de la nourriture, de l’énergie, de l’éducation ? En parcourant le monde et en s’appuyant sur des experts et des solutions concrètes, Damon nous projette dans cet avenir pour la sauvegarde de la planète…Ce voyage initiatique et ludique est un hymne aux générations futures qui pourront, une fois équipées des meilleurs outils, prendre leur destin en mains !

Entrée: 6€50

Entrée: 6€50

Organisé par Nord En Vie

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T23:30:00

