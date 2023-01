Soirée ciné-concert-dégustation Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Soirée ciné-concert-dégustation Ribeauvillé, 27 janvier 2023, Ribeauvillé . Soirée ciné-concert-dégustation 17 rue de la Synagogue Ribeauvillé Haut-Rhin

2023-01-27 – 2023-01-27 Ribeauvillé

Haut-Rhin EUR Une soirée ciné-concert, avec dégustation de vin et débat avec l’équipe du film…



Quentin Bernard est un jeune réalisateur d’origine alsacienne. Aujourd’hui installé en Bretagne, il a choisi pour son premier film, de retourner sur les traces de ses ancêtres, à Riquewihr et Ribeauvillé et de tourner en alsacien avec une comédienne du crû.



Son film traite des questions de transmission : patrimoine, métier, langue, histoires de famille… L’occasion d’aborder ces questions autour d’une dégustation proposées par Les diVINes d’Alsace sur le même thème, en toute convivialité.



La soirée se terminera sur un concert de Gelatine Turner, une poésie pop-électro habillée de lumières projetées en direct.



Une programmation intergénérationnelle, moderne et poétique, traitant des questions de la mémoire féminine, l’histoire de nos mères et grand-mères. A vivre ! Découvrez le film de Quentin Bernard « Vendanger Fatigue » pour découvrir un patrimoine vivant de notre région. Une dégustation et un concert clôtureront la soirée. +33 3 89 49 00 07 Ribeauvillé

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse 17 rue de la Synagogue Ribeauvillé Haut-Rhin Ville Ribeauvillé lieuville Ribeauvillé Departement Haut-Rhin

Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribeauville/

Soirée ciné-concert-dégustation Ribeauvillé 2023-01-27 was last modified: by Soirée ciné-concert-dégustation Ribeauvillé Ribeauvillé 27 janvier 2023 17 rue de la Synagogue Ribeauvillé Haut-Rhin Haut-Rhin Ribeauville

Ribeauvillé Haut-Rhin