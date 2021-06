Soirée ciné à la Chartreuse de Valbonne Saint-Paulet-de-Caisson Saint-Paulet-de-Caisson, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Paulet-de-CaissonSaint-Paulet-de-Caisson.

Soirée avec repas, dégustation et projection des 6 courts métrages de la SAISON 2021 suivie de débats Les films présentés : 1/ VINOPHONIE D’AUTOMNE de Lucie BORES et Tom HELBERT – Film expérimental – France – 7mn30La vinophonie d’automne fait chanter la vigne, danser les raisins et murmurer la cuvée 2020 qui entame tranquillement sa fermentation. Sous la forme d’un clip, la vidéo illustre une composition en trois parties de Tom Helbert, orchestrée uniquement par les sons que l’on peut trouver sur place, dans les vignes ou dans la cave. 2/ FIESTA DE LA TRASIOGA de Enrique SERRANO -Documentaire – Espagne -16mn44Il y a deux siècles, tous les habitants de Villanueva Del Rey, une petite ville de 1000 habitants à Córdoba en Espagne, vinifiaient naturellement leur vin dans des jarres en terre situées dans leur cave ou leur garage. Menacée d’extinction, cette tradition attire aujourd’hui des milliers de visiteurs grâce à la « fête de la jarre » 3/CHRYSOSTOME de Lou-Anna REIX – Fiction – France – 8mn30Eric Lanchamp est l’œnologue le plus réputé de sa région. Un soir, il se rend à une fête donnée pour célébrer la première cuvée du jeune vignoble d’Elena Gravas. Lorsqu’Eric rencontre Elena, il s’empresse de la séduire. Il déchante quand la jeune femme lui raconte d’où̀ vient l’arrière-gout si particulier de son vin, le Chrysostome. 4/ QVEVRI de Levan KITIA – Documentaire – Géorgie – 9mnÀ Quévri en Géorgie, on se transmet une technique de vinification de génération en génération depuis des milliers d’années. Des récipients sont d’abord minutieusement fabriqués à la main puis s’ensuit un travail de titan! Cette technique est devenue le symbole des racines culturelles et authentiques de la vinification géorgienne. Le film retrace le processus ardu et exigeant de « construction Qvevri », de l’argile brute jusqu’à la dégustation. 5/ BRETON de Christophe SWITZER – Fiction – France – 20mn1962, Sud de la France. Dans une exploitation viticole, un père hésite à laisser partir son fils aîné faire des études alors qu’il est premier de la classe. L’enfant se confie à Breton, le cheval de la ferme. 6/ GRENOUILLE DE CRISTAL – Fiction – France – 16mn40Sept ans après que Benjamin ait été sauvé d’un suicide grâce à Miko, une jeune japonaise, c’est au tour du vigneron de débarquer à Tokyo pour partager avec elle la cuvée tirée de l’année de sa visite… Mais voilà qu’au terme de leurs retrouvailles, une autre raison se révèle être le véritable motif de ce long voyage jusqu’à elle… Pour + d’infos sur les tarifs et réservation, contactez le Bureau d’Information Touristique de Bagnols-sur-Cèze au 04 66 89 54 61 ou contact@provenceoccitane.com

