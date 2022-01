Soirée Ciné 5,rue de la Duchesse Anne Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

5, rue de la Duchesse Anne, le samedi 12 février à 19:00

**Soiré Ciné**

Venez assister à la projection d'une comédie romantique

Public adulte, sur inscription (30 places)

* * *

Inscriptions & renseignements : sur place ou par téléphone au 02 28 56 79 32.

5,rue de la Duchesse Anne
Médiathèque 44490 Le croisic
Le croisic
Loire-Atlantique

2022-02-12T19:00:00 2022-02-12T21:30:00

