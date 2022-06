Soirée Ch’tis

Soirée Ch’tis, 22 juillet 2022, . Soirée Ch’tis



2022-07-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-22 EUR 5 5 Au menu : saucisse, frites et bière !

Inscription fortement recommandée. +33 7 86 70 36 45 dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville