Saint-Martin-ChâteauSaint-Martin-Château Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château Creuse, Saint-Martin-Château Soirée Ch’ti ! Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château Saint-Martin-ChâteauSaint-Martin-Château Catégories d’évènement: Creuse

Saint-Martin-Château

Soirée Ch’ti ! Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château, 12 novembre 2021, Saint-Martin-ChâteauSaint-Martin-Château. Soirée Ch’ti ! Auberge de la Cascade Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château

2021-11-12 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-12 21:00:00 21:00:00

Saint-Martin-Château Creuse Auberge de la Cascade Saint-Martin-Château Creuse Saint-Martin-Château A partir de 19h. Sur réservation jusqu’au 10 novembre inclus au 05 55 64 06 30. Venez vous régaler à l’Auberge de la Cascade avec un Welsh et des frites maison ! Un beau programme pour s’émerveiller, s’amuser et se régaler ! A partir de 19h. Sur réservation jusqu’au 10 novembre inclus au 05 55 64 06 30. Auberge de la Cascade Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château

dernière mise à jour : 2021-11-04 par OT Creuse Sud-Ouest

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Saint-Martin-Château Autres Lieu Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château Adresse Auberge de la Cascade Ville Saint-Martin-ChâteauSaint-Martin-Château lieuville Auberge de la Cascade Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château