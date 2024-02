Soirée Chouette – VILLE D’AVRAY à la fontaine Corot, au croisement de la chaussée de l’étang neuf et de l’allée de l’étang neuf. Ville-d’Avray, samedi 9 mars 2024.

Soirée Chouette – VILLE D’AVRAY Une soirée pour en apprendre un peu plus sur les animaux nocturnes. Et avec un peu de chance, vous pourrez découvrir leurs traces, les écouter et les voir. Samedi 9 mars, 19h30 à la fontaine Corot, au croisement de la chaussée de l’étang neuf et de l’allée de l’étang neuf. Inscription obligatoire au plus tard le mercredi avant 12h. Nombre de place limité.

De 19h30 à 21h

Samedi 9 mars à Ville d’Avray

Départ à 19h30, à la fontaine Corot, au croisement de la chaussée de l’étang neuf et de l’allée de l’étang neuf.

Atelier gratuit pour toute la famille

Inscription obligatoire au plus tard le mercredi avant 12h : sur https://www.seineouest.fr/soirees-chouettes

Nombre de places limitées – Prévoyez des chaussures adaptées.

Maison de la nature gpso