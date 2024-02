Soirée Chouette – MEUDON Maison de la nature et de l’arbre Meudon, vendredi 8 mars 2024.

Soirée Chouette – MEUDON Une soirée pour en apprendre un peu plus sur les animaux nocturnes. Et avec un peu de chance, vous pourrez découvrir leurs traces, les écouter et les voir. Vendredi 8 mars, 19h30 Maison de la nature et de l’arbre Inscription obligatoire au plus tard le mercredi avant 12h. Nombre de place limité.

De 19h30 à 21h

Vendredi 8 mars à Meudon

Départ à 19h30, à la Maison de la Nature et de l’Arbre – 14, ruelle des ménagères – Meudon.

Atelier gratuit pour toute la famille

Inscription obligatoire au plus tard le mercredi avant 12h : sur https://www.seineouest.fr/soirees-chouettes

Nombre de places limitées – Prévoyez des chaussures adaptées.

Maison de la nature et de l'arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

