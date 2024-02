Soirée choucroutte Neuville-sur-Vanne, samedi 16 mars 2024.

Soirée choucroutte Neuville-sur-Vanne Aube

Samedi 16 mars NEUVILLE SUR VANNE Soirée Choucroute sur le thème des Jeux Olympiques 2024, à 20h à la salle des fêtes. Menu Choucroute, fromage, salade, dessert et café. Apéritif offert. Tarif 25 € adultes et 10 € (-12ans). Possibilité de venir déguisé. Organisée par l’AVCL information et réservation +33(0)6 12 19 83 7625 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Salle des fêtes

Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est secretariat.avcl@gmail.com

L’événement Soirée choucroutte Neuville-sur-Vanne a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance