2022-05-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-14 22:00:00 22:00:00

Saint-Pierre-Bellevue Creuse Salle Polyvalente Saint-Pierre-Bellevue Creuse Saint-Pierre-Bellevue Rdv à 19h à la salle polyvalente du Compeix. Sur réservation. Adultes : 20€ – Enfants : 10€. L’association Loisirs Animations du Compeix vous invite à partager une soirée choucroute avec animation musicale. Rdv à 19h à la salle polyvalente du Compeix. Sur réservation. Adultes : 20€ – Enfants : 10€. Salle Polyvalente Saint-Pierre-Bellevue Saint-Pierre-Bellevue

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

