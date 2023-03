Soirée choucroute Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’Évènement: Landes

Soirée choucroute, 11 mars 2023, Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born. Soirée choucroute Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes

2023-03-11 19:30:00 – 2023-03-11 00:00:00 Saint-Julien-en-Born

Landes Saint-Julien-en-Born Menu à 18 € : Choucroute, dessert, café

Repas sur inscription avant le 1er mars au 06 32 20 15 74 ou au 07 77 04 38 04.

Animation ND Events Karaoké et soirée dansante. Menu à 18 € : Choucroute, dessert, café

Animation ND Events Karaoké et soirée dansante. Saint Julien Tennis Club mairie de Saint Julien en Born

