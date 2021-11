Roussy-le-Village Roussy-le-Village Moselle, Roussy-le-Village SOIRÉE CHOUCROUTE Roussy-le-Village Roussy-le-Village Catégories d’évènement: Moselle

Roussy-le-Village

SOIRÉE CHOUCROUTE Roussy-le-Village, 23 novembre 2021, Roussy-le-Village. SOIRÉE CHOUCROUTE Roussy-le-Village

2021-11-23 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-23

Roussy-le-Village Moselle Roussy-le-Village Moselle 15 EUR Rien de mieux pour affronter l’automne qu’une choucroute garnie. Proposée par le Roussy Bike Club en formule (choucroute + dessert + café) à emporter ou sur place, elle vous attend sur la place du Marché. Pour ceux qui souhaitent l’emporter, n’oubliez pas vos gamelles. https://www.facebook.com/profile.php?id=100012484902088 Roussy Bike Club

Roussy-le-Village

dernière mise à jour : 2021-11-04 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Roussy-le-Village Autres Lieu Roussy-le-Village Adresse Ville Roussy-le-Village lieuville Roussy-le-Village