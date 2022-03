Soirée Choucroute Reyvroz Reyvroz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Soirée Choucroute Reyvroz, 12 mars 2022, Reyvroz. Soirée Choucroute Salle des Fêtes Chef-lieu Reyvroz

2022-03-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-12 Salle des Fêtes Chef-lieu

Reyvroz Haute-Savoie Reyvroz EUR 20 20 Menu : Kir, choucroute garnie, fromage, tarte aux pommes et café.

Ambiance assurée ! gallaydavid74@gmail.com +33 6 35 45 65 27 Salle des Fêtes Chef-lieu Reyvroz

