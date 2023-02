Soirée Choucroute Recologne Recologne Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Recologne 22 EUR L’Association pour la restauration de l’église de Recologne vous donne rendez-vous le dimanche 5 mars à 12 h 30 , à la salle communale de Recologne , pour une soirée choucroute .

Au menu :

Apéritif

Choucroute

Fromage

Dessert

Café Informations pratiques :

Prix adulte : 22 €

Prix enfants de moins de 10 ans : 10 €

Pour vous inscrire , vous pouvez contacter :

Mr Lucien Boucher : 03 81 58 13 50

Mme Bernadette Borgo : 03 81 58 12 82

Inscription jusqu’au dimanche 26 février , dernier délais .

Venez nombreux Recologne

