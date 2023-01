Soirée Choucroute Pleine-Selve Pleine-Selve OT Saint-Ciers-sur-Gironde Pleine-Selve Catégories d’Évènement: Gironde

Pleine-Selve

Soirée Choucroute Pleine-Selve, 3 février 2023, Pleine-Selve OT Saint-Ciers-sur-Gironde Pleine-Selve. Soirée Choucroute Le Bourg Salle des Fêtes Pleine-Selve Gironde Salle des Fêtes Le Bourg

2023-02-03 – 2023-02-03

Salle des Fêtes Le Bourg

Pleine-Selve

Gironde Pleine-Selve 25 EUR Le comité des fêtes de Pleine Selve organise une soirée choucroute avec l’orchestre Toto Musette en animation.

Menu : Potage, choucroute garnie, salade, fromages, dessert + boisson & café.

Réservation obligatoire. Le comité des fêtes de Pleine Selve organise une soirée choucroute avec l’orchestre Toto Musette en animation.

Menu : Potage, choucroute garnie, salade, fromages, dessert + boisson & café.

Réservation obligatoire. +33 6 62 36 39 72 Comité des fêtes Comité des Fêtes de Pleine Selve

Salle des Fêtes Le Bourg Pleine-Selve

dernière mise à jour : 2023-01-16 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Pleine-Selve Autres Lieu Pleine-Selve Adresse Pleine-Selve Gironde OT Saint-Ciers-sur-Gironde Salle des Fêtes Le Bourg Ville Pleine-Selve OT Saint-Ciers-sur-Gironde Pleine-Selve lieuville Salle des Fêtes Le Bourg Pleine-Selve Departement Gironde

Pleine-Selve Pleine-Selve OT Saint-Ciers-sur-Gironde Pleine-Selve Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleine-selve-ot-saint-ciers-sur-gironde-pleine-selve/

Soirée Choucroute Pleine-Selve 2023-02-03 was last modified: by Soirée Choucroute Pleine-Selve Pleine-Selve 3 février 2023 Gironde Le Bourg Salle des Fêtes Pleine-Selve Gironde OT Saint-Ciers-sur-Gironde Pleine-Selve Pleine-Selve, Gironde

Pleine-Selve OT Saint-Ciers-sur-Gironde Pleine-Selve Gironde