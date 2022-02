Soirée Choucroute Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Soirée Choucroute Lignières, 19 mars 2022, Lignières. Soirée Choucroute Lignières

2022-03-19 20:00:00 – 2022-03-19 01:00:00

Lignières Cher Retrouvez de la convivialité autour d’une bonne choucroute ! et dépêchez-vous de réserver! L’Avenir de Lignières, section Judo, organise sa soirée choucroute.

Pass sanitaire obligatoire +33 6 89 18 09 64 Retrouvez de la convivialité autour d’une bonne choucroute ! et dépêchez-vous de réserver! pixabay

Lignières

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville Lignières Departement Cher

Lignières Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres/

Soirée Choucroute Lignières 2022-03-19 was last modified: by Soirée Choucroute Lignières Lignières 19 mars 2022 cher Lignières

Lignières Cher