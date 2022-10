Soirée choucroute et show transformistes

2022-10-22 – 2022-10-22 Eur 25 35 Samedi 22 octobre : BERNON – Soirée choucroute et show transformistes à l’Usine. Venez vous régaler entre amis ou en famille autour d’une délicieuse choucroute préparée par l’auberge sans nom ! Le repas sera suivie d’un show avec Norbert et ses drôles de dames ! Ouverture des portes à 19h. Spectacle à 21h. Fermeture à 1h. Entrée 35 € par adulte (hors boissons) : comprend 1 kir ou 1 bière (25cl), le plat. Entrée 25 € par enfant (hors boissons) : comprend 1 jus de fruit, le plat. Ticket de tombola à acheter sur place ! 2 €. Contact : +33 (0)3 25 77 87 48 – bonjour@usine-bernon.fr bonjour@usine-bernon.fr +33 3 25 77 87 48 http://www.usine-bernon.fr/ dernière mise à jour : 2022-10-15 par

