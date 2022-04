SOIRÉE CHOUCROUTE EN MUSIQUE ! Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Catégories d’évènement: Hérault

Lamalou-les-Bains Hérault EUR 22 22 Le Comité de jumelage Leutkirch, Bédarieux, Hérépian, Lamalou-les-Bains fête cette année le 40ème anniversaire du jumelage qui s’est forgé génération après génération, rencontre après rencontre, échange après échange, dans la joie des retrouvailles ! Top départ des festivités le 22 avril avec une journée ciné-allemand et le 23 avril une soirée choucroute animée par l’Harmonie Bédaricienne et des Hauts-Cantons à la Salle des fêtes de Lamalou les Bains La soirée choucroute du samedi 23 sera l’occasion de partager un moment convivial, entre repas et musique ! Au menu : Flammeküche, choucroute garnie, assiette de salade et fromage, tarte aux fruits de saison. Apéritif offert par le Comité de Jumelage. Boissons en sus. 22 € par personne. Nombre de places limité. Réservez rapidement dans les accueils de l’Office de Tourisme Grand Orb : au Bureau de Bédarieux, 1 rue de la République

à Hérépian, Musée de la cloche et de la sonnaille, avenue de la Gare

au Bureau de Lamalou-les-Bains : 1 avenue Capus

