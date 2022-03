Soirée Choucroute & Concert Rock Porte-de-Savoie Porte-de-Savoie Catégories d’évènement: Porte-de-Savoie

Savoie

Soirée Choucroute & Concert Rock Porte-de-Savoie, 19 mars 2022, Porte-de-Savoie. Soirée Choucroute & Concert Rock Salle Montgrabelle Les Marches Porte-de-Savoie

2022-03-19 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-19 02:00:00 02:00:00 Salle Montgrabelle Les Marches

Porte-de-Savoie Savoie Porte-de-Savoie Savoie EUR Soif de Zic vous propose des retrouvailles en musique avec un repas concert, le samedi 19 mars. soifdezic@gmail.com +33 6 81 33 26 44 https://www.helloasso.com/associations/soif-de-zic/evenements/choucroute-2022 Salle Montgrabelle Les Marches Porte-de-Savoie

