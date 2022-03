Soirée chorale et danses africaines Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Soirée chorale et danses africaines Bourges, 2 avril 2022, Bourges. Soirée chorale et danses africaines Bourges

2022-04-02 – 2022-04-02

Bourges Cher Avec la chorale les compagnons de Choeur de Trouy et le groupe berruyer les M’ Bondals au profit des enfants de Muhihi. Soirée chorale et danses africaines +33 6 85 55 26 50 Avec la chorale les compagnons de Choeur de Trouy et le groupe berruyer les M’ Bondals au profit des enfants de Muhihi. mece

Bourges

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Soirée chorale et danses africaines Bourges 2022-04-02 was last modified: by Soirée chorale et danses africaines Bourges Bourges 2 avril 2022 bourges cher

Bourges Cher