Soirée chorale: Choral’iz Sarava Aouste-sur-Sye, vendredi 5 avril 2024.

La chorale CHORAL’IZ et la chorale SARAVA vous invitent à une très belle soirée pour écouter et partager des chansons françaises et des chants du monde.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Eglise

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

