Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains 35 EUR Dîner spectacle animé par les Body Exciting.

Au menu : ENTRÉE – Mille-feuille de saumon aux asperges, vierge d’agrumes, croustilles de parmesan; PLAT – Médaillon de veau aux écrevisses, polenta aux cèpes, émulsion de coriandre fraîche; DESSERT – Tatin de poires caramélisées, crème vanillée mascarpone.

Repas et soirée dansante : 34€ par personne (boissons comprises).

Réservez dès maintenant votre soirée ! +33 3 29 30 00 21 https://casino-plombieres.partouche.com/ Casino de Plombières-les-Bains

