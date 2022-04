Soirée Chilienne Marseille 1er Arrondissement, 7 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Soirée Chilienne MALC – Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes Sud 3 rue des Héros Marseille 1er Arrondissement

2022-05-07 – 2022-05-07 MALC – Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes Sud 3 rue des Héros

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Pour notre prochaine rencontre mensuelle Spécial Chili : nous vous invitons à partager une soirée chaleureuse au parfum de terres lointaines.

Découvrir les traditions populaires chiliennes mais aussi des saveurs, des couleurs et de nouvelles sensations.



Autour de la cuisine chilienne

19h – Jorge Clarke (conférence) fera le récit du Chili actuel pour comprendre et débattre ensemble du pays depuis la dictature.



20h – Concert et musique Chilienne

David Santis (accordéon), Guillermo Zalazar (bombo),Lolita Ponce(violon pandera chileno voix), Maoli Barria Squella (voix), Pablo Salvado André (guitare voix), Tommy Tomi (cajon), Andrea Mejia Bolivar (voix) et Alvaro Rodriguez Figueroa (charango-triple colombien voix)

Les artistes de la soirée vous feront entrer dans l’ambiance du Chili à travers sa musique populaire et sa danse

Initiation à la Cueca pour tous

Après le concert, le groupe d’artistes, composé de chilien -argentin-colombiens et français, vous ferra voyager en Amérique latine et ensemble nous pourrons partager nos folklores.

dernière mise à jour : 2022-04-27 par