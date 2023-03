Soirée Chic & Choc Salle Prestige Malay-le-Grand Malay-le-Grand Catégories d’Évènement: Malay-le-Grand

Yonne Malay-le-Grand Le 18 mars, à la salle Prestige de Malay le Grand, aura lieu la soirée Chic & Choc du KYS !

Le principe : on se fait tout beau et toute belle, mais avec un détail qui cloche ! Alors, prêt.e.s à venir fêter les 10 ans du Kiwanis Ycaunae de Sens ? Oui 10 ans déjà que les filles du KYS organisent des actions pour récolter des fonds afin d’aider les enfants en difficulté ! ATTENTION : les places sont limitées aussi la réservation est obligatoire ! Venez avec votre ticket car vous pourrez être tiré.e au sort pour gagner un magnum de champagne ! Vous pouvez réserver par courrier accompagné du règlement à Kiwanis Ycaunae de Sens, BP546 – 89105 Cedex contact@kiwanis-ycaunae-sens.org https://www.kiwanis-ycaunae-sens.org/ Salle Prestige Rue de l’Industrie Malay-le-Grand

