Soirée chez les vautours Maison des Accompagnateurs Veyreau, jeudi 1 août 2024.

Randonnée sur les corniches de la Jonte au crépuscule

Une randonnée récompensée par un point de vue sur le vol majestueux des vautours et un coucher de soleil exceptionnel !

2h30 de marche (6 km)

Randonnée nocturne

A partir de 8 ans

Visite de la Maison des vautour et pique-nique compris !

29 € / adulte

24 € / enfant de 12 ans

98 € / famille ( 2 adultes et 2 enfants)

RESERVATION OBLIGATOIRE 48 H AVANT

Prévoir chaussures fermées, sac à dos, jumelles, lampe et gourde… 24 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01

fin : 2024-08-01

RDV PARKING DE SAINT JEAN DES BALMES

Veyreau 12720 Aveyron Occitanie maisondesaccompagnateurs@orange.fr

