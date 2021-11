Lamoura Lamoura Jura, Lamoura Soirée Chèvre Salée Lamoura Lamoura Catégories d’évènement: Jura

Lamoura

Soirée Chèvre Salée Lamoura, 27 novembre 2021, Lamoura. Soirée Chèvre Salée Lamoura

2021-11-27 19:00:00 – 2021-11-27 23:00:00

Lamoura Jura Lamoura 15 15 EUR Repas, musique et chèvre seront de la partie Contrôle du pass sanitaire à l’entrée… info@uslamoura.fr Repas, musique et chèvre seront de la partie Contrôle du pass sanitaire à l’entrée… Lamoura

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lamoura Autres Lieu Lamoura Adresse Ville Lamoura lieuville Lamoura