Soirée chauve-souris
Senonches, 29 juillet 2022
4 EUR

Faire connaissance avec ses fascinants mammifères dont certaines espèces sont en voie de disparition et écoutez-les avec la batbox. Sur réservation

chateau.tourisme@gmail.com
+33 2 37 37 80 11
http://www.chateau-senonches.com/

