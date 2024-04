Soirée chauve-souris et compagnie Loches, mardi 23 juillet 2024.

Soirée chauve-souris et compagnie Loches Indre-et-Loire

Les belles soirées d’été sont idéales pour observer les chauve-souris en quête de nourriture. Grâce à un appareil transcrivant les ultrasons, nous tenterons de repérer les espèces présentes sur le site. Il est également possible de profiter de la présence des ‘habitants sauvages’ tel que le renard, blaireau et autres animaux nocturnes…

Réservation à l’Office de tourisme de Loches 02 47 91 82 82. 2.52.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 19:45:00

fin : 2024-07-23 21:45:00

Allée du Maquis Césario

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

