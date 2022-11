Soirée « chataignes et noix » et animation musicale Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Le Poët-Laval

Soirée « chataignes et noix » et animation musicale Le Poët-Laval, 25 novembre 2022, Le Poët-Laval. Soirée « chataignes et noix » et animation musicale

Salle d’animation rurale Le Poët-Laval Drôme

2022-11-25 – 2022-11-25 Le Poët-Laval

Drôme Le Poët-Laval SOIREE «Châtaignes et Noix » et sa nouveauté :



ANIMATION MUSICALE :

Variétés françaises et internationales Pop Rock Avec le TRIO ANKAA Le Poët-Laval

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Le Poët-Laval Autres Lieu Le Poët-Laval Adresse Salle d'animation rurale Le Poët-Laval Drôme Ville Le Poët-Laval lieuville Le Poët-Laval Departement Drôme

Le Poët-Laval Le Poët-Laval Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-poet-laval/

Soirée « chataignes et noix » et animation musicale Le Poët-Laval 2022-11-25 was last modified: by Soirée « chataignes et noix » et animation musicale Le Poët-Laval Le Poët-Laval 25 novembre 2022 Drôme Le Poët-Laval Salle d'animation rurale Le Poët-Laval Drôme

Le Poët-Laval Drôme