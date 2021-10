Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge, Corrèze Soirée Châtaignes Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge Catégories d’évènement: Collonges-la-Rouge

Corrèze

Soirée Châtaignes Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge, 23 octobre 2021, Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge. Soirée Châtaignes 2021-10-23 – 2021-10-23

Collonges-la-Rouge Corrèze Mairie Collonges-la-Rouge Corrèze Collonges-la-Rouge une occasion de se retrouver pour déguster les châtaignes grillées et boire un verre en toute convivialité. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Collonges-la-Rouge, Corrèze Autres Lieu Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Adresse Mairie Ville Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge lieuville 45.0603#1.65424