Landes Arthez-d’Armagnac 18 EUR Chaude ambiance ce samedi à Arthez, couvre-chef obligatoire pour participer à cette soirée festive, musicale et gourmande. Après avoir dégusté Tourin, Cassoulet, Dessert, vin et café, coiffés de votre bibi, vous pourrez éliminer en dansant accompagnés par l’orchestre Etincelles.

Pensez à réserver avant le 22/02.

Pensez à réserver. +33 6 81 92 50 48 Le Comité des fêtes Arthez-d’Armagnac

