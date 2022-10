Soirée Chants Marins et moules frites Bédée Bédée Catégories d’évènement: Bédée

Ille-et-Vilaine

Soirée Chants Marins et moules frites Bédée, 22 octobre 2022, Bédée. Soirée Chants Marins et moules frites

15 Rue de Bretagne Salle polyvalente Bédée Ille-et-Vilaine OT – Lac de Trémelin Salle polyvalente 15 Rue de Bretagne

2022-10-22 – 2022-10-22

Salle polyvalente 15 Rue de Bretagne

Bédée

Ille-et-Vilaine Bédée Les groupes Cent Z’escale et L’équipage du Matelon animeront la soirée et nous ferons voyager sur toutes les mers du monde. La soirée est organisée par BD 2000 serge.bedel2@wanadoo.fr +33 6 40 10 00 56 Salle polyvalente 15 Rue de Bretagne Bédée

dernière mise à jour : 2022-10-06 par OT – Lac de Trémelin

Détails Catégories d’évènement: Bédée, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bédée Adresse Bédée Ille-et-Vilaine OT - Lac de Trémelin Salle polyvalente 15 Rue de Bretagne Ville Bédée lieuville Salle polyvalente 15 Rue de Bretagne Bédée Departement Ille-et-Vilaine

Bédée Bédée Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bedee/

Soirée Chants Marins et moules frites Bédée 2022-10-22 was last modified: by Soirée Chants Marins et moules frites Bédée Bédée 22 octobre 2022 15 Rue de Bretagne Salle polyvalente Bédée Ille-et-Vilaine OT - Lac de Trémelin Bédée ille-et-vilaine

Bédée Ille-et-Vilaine