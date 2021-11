Soirée Chants Corses – Alte Voce Toulenne, 21 novembre 2021, Toulenne.

Soirée Chants Corses – Alte Voce Toulenne

2021-11-21 17:00:00 – 2021-11-21

Toulenne Gironde Toulenne

Le groupe de chants et musiques Corse Alte Vocce passera par Toulenne et fera une halte musicale en donnant un concert au sein de l’église Saint-Saturnin. Composé de chanteurs et de musiciens engagés qui chantent à chaque occasion leur attachement à la terre de Corse, à sa culture, à son histoire, le groupe Alte Voce, animé par Jean Mattei et Rosana Cesari, vous fera découvrir des chants polyphoniques et des chants populaires.

Réservation obligatoire au 06.73.28.01.74 ou au 07.88.73.45.97

