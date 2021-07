Soirée chants avec Claudine Arhancet et Sacha Standen Larrau, 6 août 2021-6 août 2021, Larrau.

Soirée chants avec Claudine Arhancet et Sacha Standen 2021-08-06 – 2021-08-06

Larrau Pyrénées-Atlantiques

Un paysan musicien anglais de Soule. Une chanteuse d’ici aux ailes déployées. Voix et harpe, paroles et violon, d’ici et de loin, les airs sauvages de la vallée et les airs séfarades, le silence et le son …

Un paysan musicien anglais de Soule. Une chanteuse d’ici aux ailes déployées. Voix et harpe, paroles et violon, d’ici et de loin, les airs sauvages de la vallée et les airs séfarades, le silence et le son …

Un paysan musicien anglais de Soule. Une chanteuse d’ici aux ailes déployées. Voix et harpe, paroles et violon, d’ici et de loin, les airs sauvages de la vallée et les airs séfarades, le silence et le son …

otsoule

dernière mise à jour : 2021-07-01 par