Soirée : Chantal Maz Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan

Soirée : Chantal Maz Lannemezan, 8 avril 2022, Lannemezan. Soirée : Chantal Maz LANNEMEZAN 15. rue du Maréchal Juin Lannemezan

2022-04-08 20:00:00 – 2022-04-08 LANNEMEZAN 15. rue du Maréchal Juin

Lannemezan Hautes-Pyrénées Lannemezan Soirée Blues/Jazz/Funk animée par Chantal Maz.

Restauration sur place.

Renseignements et réservations au 05 62 39 80 04. +33 5 62 39 80 04 LANNEMEZAN 15. rue du Maréchal Juin Lannemezan

dernière mise à jour : 2022-03-30 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lannemezan Autres Lieu Lannemezan Adresse LANNEMEZAN 15. rue du Maréchal Juin Ville Lannemezan lieuville LANNEMEZAN 15. rue du Maréchal Juin Lannemezan Departement Hautes-Pyrénées

Lannemezan Lannemezan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannemezan/

Soirée : Chantal Maz Lannemezan 2022-04-08 was last modified: by Soirée : Chantal Maz Lannemezan Lannemezan 8 avril 2022 Hautes-Pyrénées Lannemezan

Lannemezan Hautes-Pyrénées