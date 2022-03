Soirée Chansons Françaises Gastes Gastes Catégories d’évènement: Gastes

Soirée Chansons Françaises
Gastes, Landes
19 mars 2022
EUR 6

La patrouille de Gastes vous donne rendez-vous à la salle des Fêtes de Gastes !!

Présentation de l'artiste : Auteur, compositeur et interprète, Paul chante l'amour, les rencontres, les vacances, le temps passé et les contraintes de notre bonne vieille société, avec sincérité. Jouant avec les mots , le contenu de ses chansons demande parfois une écoute attentive. Seul sur scène , il est accompagné de sa guitare et de quelques enregistrements effectués en studio.

Venez nombreux !!

